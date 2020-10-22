Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Социальные выплаты на карту «Мир»

В пятницу, 23 октября, в 14:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная социальным выплатам на карту «Мир».

Какие выплаты уже осуществляются на карту «Мир»? Какие еще могут быть добавлены? Что необходимо учесть при оформлении новой карты? Сохранится ли возможность получать пенсии альтернативными способами?

Можно ли отказаться от получения карты «Мир», если к имеющейся карте другой платежной системы привязаны кредиты, ипотека и т. д. У многих пенсионеров есть сберкнижка - можно ли воспользоваться этим инструментом?

Что делать людям, пенсионерам в удаленных населенных пунктах, которые годами не выезжают в райцентр (могут ли банки организовать выезд курьера, например).

На эти и другие вопросы ответит председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.



Дата проведения: 23 октября. Начало в 14:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 либо по электронной почте: alexd77@inbox.ru.