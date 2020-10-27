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Общество

Уровень безработицы в Псковской области за третий квартал года составил 7%

27.10.2020 14:46|ПсковКомментариев: 0

Уровень безработицы в Псковской области в III квартале текущего года составил 7%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В III квартале численность рабочей силы (занятые и безработные) составила 309,6 тыс. человек, или 49,4% от общей численности населения области. В их числе 287,8 тыс. человек были заняты в экономике и 21,8 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели (в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные).

По данным обследования рабочей силы, большая часть безработных (82,3%) – городские жители, каждый третий безработный – женщина. В численности безработных 11,6% составляют лица, не имеющие опыта трудовой деятельности.

В состоянии застойной безработицы (год и более) находился каждый пятый безработный, каждый третий безработный искал работу от 1 до 3 месяцев.

Среди безработных 16% оставили прежнее место работы в связи с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией предприятия, 36,8% – по собственному желанию.

По данным проведенного обследования в качестве способа поиска работы 29,5% безработных использовали обращение в органы службы занятости, 88,2% – обращение к друзьям, родственникам и знакомым.

Теги: #Псковстат #безработица
Источник: Псковская Лента Новостей
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