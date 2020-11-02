Общество

В Пскове очистили от мусора берег Великой вблизи улицы Никольской

Более 20 активистов и сторонников «Единой России», представителей общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», а также «Серебряные волонтеры Пскова» и жители города привели в порядок берег реки Великой вблизи улиц Никольской и Владимирской в Пскове. Субботник прошел в рамках партийного проекта «Чистая страна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Единороссы и общественники очистили от мусора городскую береговую полосу реки Великой, которая расположена рядом с Псковским районом. Общими усилиями было собрано и вывезено 7 больших мешков с отходами, то есть более кубометра мусора.

«Благодаря субботникам наш город становится чище и красивее. Сегодня мы убрали берег реки Великой, и здесь стало приятно гулять и отдыхать. Хотелось бы, чтобы псковичи уважали труд тех, кто старается сделать город чище, и перестали разбрасывать мусор. Важно беречь экологию своего родного края», - сказала активистка псковского волонтерского центра «Единой России» Алина Кузьменко.