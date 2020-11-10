Общество

Сменить работу в следующем году планируют 43% россиян

Почти половина работающих жителей России планирует искать новую работу в 2021 году, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

«43% жителей России планируют смену работы в 2021 году, а 21% участников исследования отметили, что хотят устроиться на подработку (множественный выбор)», - сообщается в отчете, составленном на основе собеседования более 5 тысяч респондентов в ноябре. Кроме того, 18% респондентов указали, что в следующем году начнут откладывать деньги на будущее, а 14% запланировали крупную покупку — квартиру или автомобиль. 11% жителей России в 2021 году собираются совершить путешествие, о котором давно мечтали. 9% участников исследования надеются найти новое хобби, 6% - изучить иностранный язык, и также 6% - сесть на диету. 2% опрошенных указали, что в следующем году планируют завести домашнее животное.

9% жителей России в варианте «Другое» отмечали, что в следующем году планируют закрыть кредиты и ипотеки, завершить строительство дачи или ремонт в квартире, а также избавиться от вредных привычек. Также 58% россиян ожидают, что 2021 год будет для них тяжелым. Остальные не ждут особых трудностей.