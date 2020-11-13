Общество

Клиника «Профессор» приостановит исследования на COVID-19 после заявления Александра Нестерука

Главный врач псковского медицинского центра «Профессор» Елена Аверьянова выступила с официальным обращением в связи с заявлением главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука, который на селекторном совещании с губернатором призвал вмешаться в работу коммерческих лабораторий. Ранее на его заявление отреагировало региональное УФАС и вынесло в отношении главного санитарного врача предупреждение, отметив, что так резко высказываться в отношении коммерческих структур недопустимо.

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В частности, Елена Аверьянова заявила, что, несмотря на нарастающий объем исследований на РНК COVID-19 методом ПЦР, научно-практический медицинский центр «Профессор» с 16 ноября 20 временно приостановит их проведение - до проведения проверки Роспотребнадзором, необходимость которой в отношении коммерческих клиник озвучил на селекторном совещании глава регионального Роспотребнадзора Александр Нестерук.

«Жаль, конечно, что приходится приостанавливать отработанный за полгода до мелочей алгоритм деятельности, отменять запись пациентов, которые записались к нам на всю следующую неделю. Но, разумеется, необходимость срочной проверки коммерческих клиник с привлечением Роспотребнадзора, для выяснения причин расхождения статистических результатов по выявляемости положительных проб в коммерческих и государственных лабораториях оправдывает эти нюансы. Тем более, что мы не являемся монополистами по забору данных анализов по Псковской области», - отметила главный врач НПМЦ «Профессор».

С полным текстом официального обращения Елены Аверьяновой можно ознакомиться на сайте «МК в Пскове».