Общество

За высказывание о коммерческих лабораториях Нестерук получит предостережение от УФАС

УФАС Псковской области направит сегодня, 13 ноября, предостережение главе Роспотребнадзора Александру Нестеруку в связи с публичным заявлением, связанным с работой коммерческих медицинских лабораторий, делающих тест на коронавирусную инфекцию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель территориального антимонопольного ведомства Ольга Милонаец.

Днем ранее, 12 ноября, руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на селекторном совещании губернатора с медиками заявил, что необходимо срочно вмешаться в работу коммерческих COVID-лабораторий, поскольку они показывают слишком большой процент выявляемости - 25,8% - на новую коронавирусную инфекцию.

Главный санитарный врач региона не исключил, что нарушается технология и происходит контаминация проб. «Либо число проб, за которые отчитываются лаборатории, значительно ниже их реального количества», - предположил он.

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«Предостережение как инструмент работает именно на публичные заявления должностных лиц, на которые, возможно, может негативно отреагировать рынок. Мы говорим: "Уважаемый руководитель, так резко в отношении коммерческих структур высказываться недопустимо, потому что они могут сделать для себя определенные выводы, которые впоследствии могут негативно повлиять на предпринимательскую деятельность и благосостояние наших граждан". Как расценивать, когда за день до селекторного совещания губернатор сказал, что власти намерены обратиться за помощью в проведении тестов в коммерческие лаборатории, и это добрый и правильный посыл в связи со сложившийся ситуацией, а должностное лицо, руководитель территориального Роспотребнадзора, на следующий день говорит, что мы еще посмотрим, как эти коммерческие лаборатории работают», - прокомментировала Ольга Милонаец.

Она подчеркнула, что такое предостережение не говорит, что у федеральной структуры нет рычагов по проверке, если для этого возникли предпосылки, но «все должно осуществляться в правовом поле».

«Зачем это выносить в публичное пространство? Директор какой-то коммерческой лаборатории услышит угрозы Роспотребнадзора, заявления о проверках и скажет: "А зачем мне это надо?!". Последствия таких высказываний могут быть негативными как для состояния дел в отрасли, так и для граждан. Кроме того, граждане могут подумать после таких заявлений, а стоит ли тогда обращаться в коммерческие лаборатории. Здесь уже прослеживается определенный интерес государственных лабораторий, который также оказывают платные услуги», - добавила Ольга Милонаец.