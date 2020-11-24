Общество

Новое интерактивное оборудование появилось в Пыталовской школе-интернате

Немецкая некоммерческая организация Officium et Humanitas, благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» и Псковское областное отделение Российского детского фонда реализуют крупный благотворительный проект в пользу слабослышащих ребят Пыталовской коррекционной школы-интерната. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональном отделении детского фонда.

Центр специального образования № 2 находится в городе Пыталово. В нем проживает и обучается 57 воспитанников (от 4 до 18 лет) с различной степенью потери слуха, речи и множественными нарушениями в развитии. Ученики поступают в учреждение со всей Псковской области.

Эффективность любого урока в школах для глухих и слабослышащих детей напрямую зависит от оборудования класса. Администрация учреждения смогла разработать специальную коррекционную программу для глухих и слабослышащих детей, эффективную методику обучения речи с опорой на визуализацию всей учебной информации. В связи с этим появилась необходимость в оснащении дополнительным интерактивным оборудованием 8 учебных классов.

Президент ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер, узнав о потребности интерната, привлекла организацию Officium et Humanitas для оказания помощи. И уже в сентябре детский фонд начал закупку оборудования, необходимого для обучения ребят. На сегодняшний день завершился первый этап проекта, закупили оборудование для 6 классов (интерактивные приставки, проекторы и другая компьютерная техника, часть необходимой мебели для классов). Скоро детский фонд приступит к реализации второй части проекта, в рамках которой планируется закупить мебель и компьютерную технику для обеспечения полноценного образовательного процесса. Сумма реализации первого этапа проекта составила более 1 млн рублей.

Применение современных информационных технологий позволит усовершенствовать занятия с глухими и слабослышащими детьми, развивать слуховое восприятие и способствовать медико-социальной реабилитации школьников.

Детский фонд от лица коллектива и воспитанников Центра специального образования №2 выразил глубокое признание благотворителям, которые «подарили не только материальные ценности, а главное радость и надежду ребятам». «Уверены, что слаженная работа коллектива и оборудованные классы позволят воспитанникам достигать новых вершин», - добавили в пресс-службе.