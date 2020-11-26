Общество

Дмитрий Шахов принял участие в конференции по вопросам защиты прав человека в условиях COVID-19

25 ноября в Москве состоялась Научно-практическая конференция «Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: теория и практика». В ее работе принял участие уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Как он сообщил Псковской Ленте Новостей, в рамках мероприятия, которое прошло как очно, так и по видеосвязи, участники обсудили вопросы защиты прав человека в период пандемии, философско-правовые аспекты проблемы, законодательное обеспечение и гарантии социальных прав человека в условиях COVID-19 и вопросы правового регулирования ограничительных мер, связанных с пандемией.

В конференции приняли участие уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, представители Госдумы и Совета Федерации, члены совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, члены Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, а также известные и авторитетные представители научного сообщества.