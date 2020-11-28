Общество

Приемных родителей приглашает детская деревня-SOS в Пскове

Объявляется конкурс на должность родителей-воспитателей в детскую деревню-SOS Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, приглашаются уже опытные приемные родители или люди, желающие стать приемными родителями в многодетной семье, готовые поделиться своей заботой и любовью с детьми, попавшим в беду.

Соискатели должны соответствовать определенным требованиям, иметь хорошее физическое и душевное здоровье, отсутствие судимости. Педагогическое образование не обязательно, обучение в Школе приемных родителей (ШПР) желательно. В условия прохождения конкурса входят обязательные собеседования, предварительное практическое и теоретическое обучение, тестирование кандидатов.

«Мы предлагаем стабильность жизни, работы в Детской деревне-SOS и развитие в профессии, для этого у нас есть социальные гарантии и обучение перед началом и в течение всего периода работы», - отмечают в учреждении.

Чтобы откликнуться на вакансию, необходимо прислать письма с пометкой «на конкурс» с краткими автобиографиями (на 1 лист) и фотографией по адресу sos-parents@yandex.ru.

Кампания по поиску и подготовке реализуется на средства Фонда президентских грантов в рамках проекта «Вместе сильнее: SOSтавляющие профессионального родительства и работы по его поддержке: повышение компетенций приемных родителей и сотрудников СО НКО, работающиx с приемными семьями и детьми, как экстренная мера профилактики постпандемических явлений».