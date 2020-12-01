Ежегодная акция «Красная лента» прошла в Пскове

Красные ленты раздавали на площади Ленина в Пскове сегодня, 1 декабря. В мероприятии, которое так и называлось «Красная лента», приняли участие волонтеры штаба «Единой России» совместно с «Волонтерами-медиками».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, красные ленты символизируют борьбу со СПИДом. Кроме того, все желающим раздавались буклеты, содержащие информацию о профилактике ВИЧ.
Добавим, что акция прошла с соблюдением всех необходимых санитарных норм.