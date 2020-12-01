Общество

Ежегодная акция «Красная лента» прошла в Пскове

Красные ленты раздавали на площади Ленина в Пскове сегодня, 1 декабря. В мероприятии, которое так и называлось «Красная лента», приняли участие волонтеры штаба «Единой России» совместно с «Волонтерами-медиками».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, красные ленты символизируют борьбу со СПИДом. Кроме того, все желающим раздавались буклеты, содержащие информацию о профилактике ВИЧ.

«В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом мы хотели привлечь внимание псковичей, особенно молодежи, к этой проблеме. Мы раздавали листовки о профилактике ВИЧ, а также красные ленточки, которые призывают к толерантному отношению к людям с ВИЧ, символизируют неравнодушие и поддержку», – отметил организатор акции Дмитрий Яковлев.

Добавим, что акция прошла с соблюдением всех необходимых санитарных норм.