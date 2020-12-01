Общество

Началась видеотрансляция пресс-конференции о градостроительной политике в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной градостроительной политике Пскова.

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова расскажет об основных итогах заседания Градостроительного совета, состоявшегося на днях, и о самых важных изменениях в генеральном плане и в правилах землепользования и застройки областного центра.

Вместе со спикером мы обсудим судьбу ключевых локаций города, в том числе рынка на Четырех углах, территории рядом с Домом детского творчества и пространства вокруг «Таблетки» в Летнем саду, а также злободневный вопрос об СНТ в районе улицы Литейной.