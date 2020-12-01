Общество

Михаил Ведерников призвал уйти от «серых» зарплат в строительстве и дорожном хозяйстве

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе совещания со своими заместителями, руководством прокуратуры и налоговой службой области призвал наладить межведомственное взаимодействие для ухода от «серых» зарплат в строительстве и дорожном хозяйстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона обратил внимание на то, что целый ряд организаций строительной и дорожной отрасли выплачивают своим сотрудникам заработные платы ниже средней по отрасли в регионе, а некоторые - даже ниже минимального размера оплаты труда. В качестве примера губернатор привел крупные строительные компании, где среднемесячные зарплаты составляют немногим больше 3 тысяч рублей.

В связи с этим Михаил Ведерников призвал наладить межведомственное взаимодействие между специалистами налоговой службы, прокуратуры, следственных органов и других ведомств, которое позволит выстроить действенный механизм по «обелению» заработных плат в регионе. Результаты обобщенной аналитической работы должны направляться в правоохранительные ведомства для дальнейшего разбирательства.

Глава региона напомнил, что уход от «серых» зарплат и выплат «в конверте» позволит не только восстановить социальные гарантии граждан, но и увеличит налоговые поступления.

Еще один вопрос, который был рассмотрен в рамках совещания, касался погашения задолженности по заработной плате перед работниками коммерческих организаций, расположенных на территории региона. По данным регионального комитета по финансам, на государственных предприятиях долгов по заработной плате нет, несмотря на все сложности, с которыми многие из них столкнулись. В течение текущего года просроченную задолженность уже погасили 26 компаний на общую сумму практически 34 млн рублей.