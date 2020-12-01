Общество

Как псковичи могут реализовать свои самые смелые планы. ЛОНГРИД

Найти работу мечты, стать топовым блогером, получить в наставники знаменитого ресторатора, выиграть грант на свою задумку в сфере туризма, получить iPhone за бизнес-идею, спасти человечество от последствий пандемии - псковичи могут реализовать самые смелые планы с помощью платформы «Россия - страна возможностей».

Проекты платформы помогают найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты или начать карьеру управленца, выиграть грант, открыть свое дело, найти партнера по бизнесу или наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. И все это бесплатно.

Псковская Лента Новостей в наглядной иллюстративной форме рассказала, в каких проектах жители Псковской области могут поучаствовать прямо сейчас или в ближайшее время, а также поговорили с псковичками, которые уже попробовали свои силы.