Общество

Россияне назвали размер ожидаемой новогодней премии

Опрошенные сервисом «Работа.ру» россияне назвали размер ожидаемой новогодней премии на работе, пишет РБК. Он составил в среднем 15 тысяч рублей.

Респонденты ориентировались на величину прошлогодней премии, которую получили 28% опрошенных. У 63% из них ее размер оказался меньше 15 тысяч рублей, у 35% - менее пяти тысяч.

16% из тех, кому в прошлом году выплатили вознаграждение к новому году, получили от руководства от 15 до 50 тысяч рублей, 7% - более 50 тысяч.

40% из тех, кто получил премию в прошлом году, остались недовольны ее размером. При этом в нынешнем году на надбавку рассчитывают 37% респондентов (против прошлогодних 30%).

По 37% из тех, кто надеется на премию в нынешнем году, собираются потратить ее на новогодние подарки либо отложить. Еще 11% собираются потратить ее на отдых и развлечения в новогодние праздники. 10% планируют потратить ее на праздничный стол, восемь процентов — на подарки для себя.