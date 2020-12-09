Общество

В Псковской области названы победители конкурса «Россия - страна Героев»

Школьники Псковской области приняли участие в конкурсе чтецов и военной песни в рамках проекта «Россия - страна Героев». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи».

Эпидемиологическая обстановка не позволила провести конкурс в очном формате, поэтому он прошел в режиме онлайн. Заявки на участие подали 208 учащихся из Пскова, Великих Лук и районов области. Для них провели мастер-классы по вокалу и ораторскому искусству, а также «Уроки мужества». Кроме того, состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.

Первое место в номинации «Художественное слово» разделили Арина Худавердиева (МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей») и Тоня Одинцова (Стругокрасненская школа-интернат), второе - Анастасия Фролова (МБОУ СОШ №2) и Филипп Быченков (МБОУ СОШ №2), третье - Анна Федорова (ГБОУ «Красногородская специальная школа-интернат для детей-сирот») и Ксения Михайлова (Красногородская ДДТ).

В номинации «Вокал» лучшими оказались Татьяна Копышева (МБОУ «МПЛ№8») и Михаил Баринов (МБУ ДО ДЦ «Надежда», г. Псков), второе место у Софии Павловой (МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей») и Ирины Самсоновой (МБОУ «МПЛ№8»), третьего места удостоились группа лицея №10 (МБОУ ДО «Дом детского творчества») и Полина Репина (МАОУ «Лицей №10»).

Специальный приз получила музыкально-драматическая студия «Театр трех рам» Стругокрасненской средней школы.

Победа в номинации «Лучшие практики патриотического воспитания» досталась Красногородскому дому детского творчества.

Все конкурсанты получили дипломы, а победителям вручили памятные подарки.

Как отметили организаторы, цель конкурса - поддержка внутреннего туризма, сохранение истории Псковской области и развитие творческого потенциала молодежи.

Добавим, что проект «Россия - страна Героев» существует за счет предоставленных в 2019 году грантов в форме субсидий из областного бюджета на поддержку молодежных проектов, которые реализуются на территории Псковской области. Партнерами выступают МБУК «Дом офицеров», областное отделение ООО «Российский союз молодежи», региональное отделение «Российского движения школьников».