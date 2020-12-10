Общество

Юрий Сорокин закупил сладкие подарки для детей из районов

К руководителю региональной общественной приемной «Единой России», депутату Псковского областного Собрания Юрию Сорокину во время приема обратились представители областного «Детского фонда» с просьбой поддержать «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», в учреждении проживают ребята разных возрастов, недавно у них сломалась стиральная машина, и Юрий Сорокин выделил средства на покупку новой машины.

«Кроме того, по договоренности с "Детским фондом" мы закупили 220 сладких подарков для ребят из малообеспеченных семей. В ближайшее время подарки будут доставлены в четыре муниципалитета Псковской области: Новосокольнический, Новоржевский, Локнянский и Дновский районы», - отметил он.

В рамках 19-летия Всероссийской политической партии «Единая Россия» в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева с 1 по 10 декабря прошла декада приемов граждан.

К тому же, в Псковской области работает горячая линия волонтерского центра «Единой России»: 8-800-444-07-13, которая ежедневно принимает заявки от граждан.