Общество

Глава Великих Лук высказался о переводе школьников на дистанционное обучение

Вынужденным, но крайне необходимым назвал глава города Великие Луки Николай Козловский решение о переводе школьников на дистанционное обучение. Соответствующие изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес 12 декабря.

«Это вынужденное решение, и сегодня оно крайне необходимо. На этой неделе ежесуточное количество новых случаев COVID-19 значительно увеличилось: каждый день в городе фиксируется более 60 положительных тестов. Доля детей среди всех заболевших в Великих Луках по-прежнему невысокая, но, школьники общаются друг с другом, взаимодействуют с учителями, сотрудниками образовательных учреждений, посещают секции и кружки дополнительного образования», - цитирует главу города пресс-служба муниципалитета.

Николай Козловский подчеркнул, что дистанционное обучение сведет до минимума социальные контакты, благодаря чему новогодние праздники не будут омрачены последствиями эпидемии, и не позволит допустить взрывного роста заболеваемости.

«Удаленная форма обучения, возможно, не самая удобная и для детей, и для родителей. Но, я прошу с пониманием отнестись к введенной мере. Управление образования с директорами школ постоянно совершенствуют алгоритм оперативного реагирования на введенные ограничительные меры и готовы ответить на все возникающие вопросы», - заверил градоначальник.

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Николай Козловский призвал великолучан строго соблюдать требования Роспотребнадзора, носить маски, чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и минимизировать все контакты. «Будьте бдительны! Во многом ваше здоровье, здоровье ваших семей, коллег, родных, близких и в целом окружающих людей зависит от вашего поведения и ответственности», - заключил он.

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Напомним, с 14 по 21 декабря общеобразовательные школы и учреждения среднего профессионального образования в Псковской области переходят на дистанционное обучение. После этого детей отправят на зимние каникулы. При этом в школах будут организованы дежурные группы, созданные для присмотра и ухода за учащимися.