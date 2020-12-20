Общество

Сергей Колосов о псковских банях, городском бюджете и депутатских «хотелках»

Депутат Псковской городской Думы, директор МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат» Сергей Колосов стал гостем очередного выпуска программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним об актуальных проблемах жизни города, о работе гордумы, в том числе в дистанционном формате. Также гость студии рассказал о своей депутатской деятельности на округе №2 и о работе «Банно-прачечного комбината».

Любовь Кузнецова: Сергей Павлович, начнем вот с чего: как коронавирус сказался на вашей деятельности в округе. Пришлось ли изменить планы? Какие процессы осложнились? Есть ли в этот год успехи в округе?

Сергей Колосов: Успехи есть, в первую очередь, благодаря тому, что губернатор Михаил Ведерников выделил из дорожного фонда 100 млн рублей на дворовые проезды и дороги. Удалось отремонтировать четыре особенно сложных дворовых проезда на улицах Яна Фабрициуса, Вокзальная и Бастионная. Проблема этих дворов была в том, что территория домов не была отмежевана, поэтому дворы не могли участвовать в федеральной программе «Комфортная городская среда». Благодаря этим деньгам их отремонтировали как дворовые проезды. Люди теперь довольны, сами своему счастью не верят. Если говорить о том, как пандемия повлияла на работу в округе, то я теперь меньше общаюсь с избирателями лично - больше по телефону, поскольку массовые встречи запрещены.

Любовь Кузнецова: А дистанционная форма работы как-то влияет на взаимопонимание людьми?

Сергей Колосов: Да нет, все нормально. Иногда даже наоборот. Жители 2-го округа не были избалованы вниманием депутатов, и одно время, когда я им звонил, некоторые даже не верили, что им депутат позвонил.

Любовь Кузнецова: Работа гордумы в условиях коронавируса. Есть ли разница между привычным форматом и необходимостью отчасти работать в ограничительных мерах?

Сергей Колосов: Да, у нас часто проходят мероприятия в онлайн-режиме. С одной стороны, это минус, потому что в некоторых случаях в обсуждении лучше принимать личное участие, находясь в зале заседаний очно. В то же время это плюс. Когда некоторые депутаты не могут присутствовать лично, в онлайн-режиме собраться проще. А так работаем на благо города.

Любовь Кузнецова: То есть система не сбилась, обращения принимаются, ответы даются, и болезнь сотрудников гордумы не сказывается на работе.

Сергей Колосов: Нет, эта ситуация никак не отразилась. Я например, не заметил никакого сбоя в работе гордумы.

Любовь Кузнецова: Хорошо. Рабочие процессы по основному месту вашей работы. Коронавирус отбил у псковичей желание и возможность ходить в баню? Как мне кажется, русские люди баней лечат все — от насморка до мигрени. Здесь немного другая ситуация. Где-то вы были вынужден подчиниться распоряжениям, где-то они были ослаблены. В целом как коронавирус сказался на доходности предприятия?

Сергей Колосов: Ситуация очень тяжелая, и пандемия сильно ударила по работе бань. Мы были закрыты в весенний период, когда, наоборот, должны были зарабатывать деньги. Летом все традиционно разъезжаются по дачам, и посещаемость уменьшается. Тем не менее, даже когда мы возобновили работу, посещаемость бань упала на 45%, что сказалось на доходах. Убыток в этом году составил почти 6 млн рублей.

Любовь Кузнецова: Это много или мало?

Сергей Колосов: Это очень много. В прошлом году был три. Мы рассчитывали, что в этом году сможем сократить убытки до 1,5 млн рублей, но по итогам получилось почти 6. Люди болеют или просто боятся ходить в баню. Пример. В бане на Советской есть социальные дни для пенсионеров, когда они могут помыться за сто рублей, но сейчас посещаемость снизилась в разы. В два часа баня открывается, и обычно очередь из желающих выстраивалась аж до детской музыкальной школы. А сейчас - не больше 5-10 человек.

Любовь Кузнецова: Как рассчитываете покрыть убытки? Ситуация-то неприятная.

Сергей Колосов: Ситуация не то что неприятная, а сложная. И покрывать убытки, к сожалению, нечем. Будем надеяться, что экономическая ситуация стабилизируется, и мы, возможно, найдем варианты выйти из этой ситуации.

Любовь Кузнецова: Сергей Павлович, была информация о том, что якобы прорабатывается вопрос о передаче «Банно-прачечного комбината» в концессию. Расскажите, действительно ли вы ведете такую работу?

Сергей Колосов: Работа ведется, но не мной, а администрацией города. Поступило предложение от фирмы из Москвы, которая хотела бы взять в концессию все бани. Администрация прорабатывает вопрос, как передать бани концессионеру, чтобы они выполняли свою функцию и в то же время не потеряли социальную составляющую. Выбираются приемлемые условия, но все равно будет проводиться конкурс. Может, кто-то еще заявится, кроме этой фирмы. Пока собирается информация, готовятся документы.

Любовь Кузнецова: Комбинат может быть самоокупаемым?

Сергей Колосов: Думаю, что да. Мы вели эту работу, чтобы постепенно выйти на самоокупаемость. Если б не коронавирус, мы б наладили ситуацию в следующем году. Долги, накопленные годами, мы бы не отдали, но работа «в ноль» была бы возможна. Но не только «Банно-прачечный комбинат» «рухнул» - закрылось много коммерческих организаций. Это для всех тяжело.

Любовь Кузнецова: Видите ли вы, как может выбраться комбинат из ситуации, в которой он оказался в связи с пандемией, без концессионера?

Сергей Колосов: Только если финансово-экономическая ситуация предприятия ляжет на плечи администрации. Но, так как бюджет города дефицитный, на бани в бюджете города денег нет.

Любовь Кузнецова: Продолжаем наш разговор. Для депутатов гордумы и для администрации города сейчас жаркая пора. Идет работа над формированием бюджета: прошло первое чтение, идет подготовка ко второму, в том числе работа согласительной комиссии. Как вы оцените проект бюджета? Все ли вас устраивает в контрольных цифрах?

Сергей Колосов: Естественно, не все, так как бюджет дефицитный, на все денег в нем не заложено. Но что есть, то есть, и от этих цифр надо отталкиваться, чтоб выстроить расходование средств правильно. Порядка 60% расходов бюджета имеют социальную направленность, а остальное — по остаточному принципу.

Любовь Кузнецова: Многие чиновники говорят (не только в Псковской области), что мы должны радоваться тому, что бюджеты носят социальную направленность. С другой стороны, если бюджет муниципалитета на 60% имеет социальную направленность, получается, что на все остальные сферы только 40%.

Сергей Колосов: Получается, что так. Мы зависим от того, что нам выделит область. В этом плане спасибо Михаилу Юрьевичу (Ведерникову, губернатору Псковской области - ред.), что выбивает в Москве деньги для Псковской области.Те же 100 млн рублей, выделенные на дворовые проезды нашего города - беспрецедентные деньги, с которых виден результат.

Любовь Кузнецова: Я правильно понимаю, что определенная сумма пошла на каждый округ, на конкретные объекты?

Сергей Колосов: Да, депутаты-одномандатники составили списки дворовых проездов, нуждающихся в ремонте. Надеюсь, в следующем году такая практика будет продолжена.

Любовь Кузнецова: В прошлом году одномандатники остались без так называемых депутатских денег. В Пскове существовала практика, что на каждый округ выделялись средства, которые тратились на выполнение наказов избирателей.

Сергей Колосов: Да, у нас это называется депутатские «хотелки», но на самом деле это наказы наших жителей, которые они дают депутатам, а мы уже вместе с администрацией окрашиваем их в реальные дела, которые хотели бы видеть жители округов. Кто-то делает дворы, кто-то - детские площадки. В моем округе 500 тысяч рублей было выделено на окна 18-й школы. Окна поставлены, отремонтирован пищеблок.

Любовь Кузнецова: Получается, этих самых «хотелок» депутаты были лишены. Другое дело, вы получили 100 млн рублей на дворовые проезды.

Сергей Колосов: Получилось не так, что мы были лишены. Были горячие споры, но мы отказались от этих денег взамен на то, что из федерального бюджета нам выделили 100 миллионов на дворовые проезды, и большинство депутатов на это согласилось, в том числе и я. Если раньше выделяли три миллиона на все проблемы округа, то теперь шесть. Естественно, выгоднее было отказаться от депутатских денег.

Любовь Кузнецова: В следующем году будет то же самое?

Сергей Колосов: Все обсуждается. Кто-то считает, что лучше оставить депутатские 3%, а кто-то выступает за то, чтобы поступить, как в этом году.

Любовь Кузнецова: Сейчас идет подготовка ко второму чтению. Это кропотливая, спорная работа, когда идет постатейная разбивка расходов муниципалитета. И на уровне региона, и на уровне города созданы согласительные комиссии, чтобы наиболее рационально распределить средства, которых как всегда не хватает. По опыту областной комиссии, спорят жарко, иногда до хрипоты.

Сергей Колосов: У нас при обсуждении происходит то же самое. И споры бывают и между фракциями, и внутри одной фракции. Это ж бюджет.

Любовь Кузнецова: Сергей Павлович, каковы планы работы в вашем округе в 2021 году? Мы понимаем, что коронавирус останется и на следующий год. Есть ли уже какая-то конкретика, что вы собираетесь делать?

Сергей Колосов: Планы есть, потому что округ один из самых сложных. Думаю, вы со мной согласитесь. И это касается не только дворов и домов. В округе проживает много пенсионеров, у нас большой частный сектор с большими проблемами. К счастью, в предыдущие годы удалось решить некоторые проблемы, в том числе с подтоплениями завокзальной территории. В этом году жалобы тоже были, но уже не в прежних объемах.

Одна проблема пока не решена - нет пешеходного перехода на улице Железнодорожной к железнодорожному вокзалу и освещения. Дети идут из школы по темноте. Улицу отремонтировали в прошлом году, а у нас ведь как: плохая дорога — плохо, отремонтировали — тоже плохо. После ремонта по этой улице стали гонять машины. На комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение сделать пешеходный переход с освещением. Надеюсь, это будет сделано в 2021 году. Много дворов, которые надо отремонтировать. На Стахановской тоже нет освещения, и люди жалуются. Эту улицу отремонтировали в прошлом году, чего не делалось с момента ее основания. И люди говорят администрации города за ремонт спасибо. Улица 23 Июля. Когда я шел на выборы, ко мне подошла одна бабушка и говорит: «Вроде улица в честь освобождения Пскова, а ощущение такое, будто фашисты ее еще вчера бомбили». Слава богу, сделали хорошо и красиво: и покрытие обновили, и пешеходные дорожки, и траву посадили.

Любовь Кузнецова: Сергей Павлович, а вы отчитываетесь перед своими избирателями? Не случайно спрашиваю. Глава города подписала постановление о необходимости депутатов отчитываться, которое, кстати, опротестовано прокуратурой.

Сергей Колосов: Не понимаю, зачем был раздут этот скандал, для чего коллеги обратились в прокуратуру. Потому что все равно депутат должен отчитываться. Перед избирателями. Возможно, Елена Александровна немного переборщила, но это не такая проблема, за которую надо ее критиковать. Я, например, считаю, что она молодец, трудится. Налажена работа гордумы. Не вижу проблем в том, чтобы отчитываться перед избирателями через гордуму. Я, например, свой отчет сдал.

Любовь Кузнецова: А вы отчитываетесь перед избирателями?

Сергей Колосов: Да.

Любовь Кузнецова: То есть для вас это постановление можно было не писать. Может, оно было адресовано вашим коллегам, которые не привыкли отчитываться перед избирателями?

Сергей Колосов: Может быть, но я не считаю зазорным отчитываться перед избирателями. Работа в округе видна, почему нет?

Любовь Кузнецова: А как вы выстраиваете взаимоотношения с коллегами-депутатами, если их определенные поступки смотрятся странно?

Сергей Колосов: Депутаты ж все равно люди. Любой человек может совершать разные поступки. Никого не хочу осуждать и критиковать. А так у нас с большинством депутатов хорошие отношения, рабочие, доверительные. За три года сработались.