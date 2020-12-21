Общество

Михаил Ведерников рассказал о планах по украшению райцентров

Несмотря на ограничения, совсем без праздника псковичи не останутся - на этих выходных завершается установка новогодних инсталляций в Пскове. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Было много обращений – почему Псков, почему не другие города, районные центры, - рассказал о поступивших вопросах Михаил Ведерников. - Псков является областным центром, поэтому логично эту работу было начать с города Пскова, но в последующие года будем заниматься этим по территории всей Псковской области. По понятным причинам нам не удалось реализовать все планы, но интересных точек появилось, действительно, много».

Губернатор напомнил, что главная новогодняя ель, установленная на Октябрьской площади, накануне праздника была отремонтирована, а администрация города Пскова закупила новые украшения. «Тематические инсталляции установлены в Детском, Кутузовском, Финском парках, в Ботаническом саду, в Дендропарке, в сквере 60-летия Октября. На улицы Пскова, действительно пришло волшебство, и я хочу сказать искренние слова благодарности всем, кто откликнулся на наше предложение поучаствовать в украшении областного центра», - отметил глава региона.

«Несмотря на все сложности жизнь продолжается, Новый год мы встретим достойно, в любимом городе, рядом со своими родными и близкими людьми. А это, согласитесь, самое главное. Берегите себя», - заключил Михаил Ведерников.