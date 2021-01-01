Общество

Андрей Царев оценил поддержку НКО в 2020 году

Директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, член Общественной палаты РФ, руководитель благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове оценил поддержку некоммерческих организаций в 2020 году.

«НКО были освобождены на определенный период от уплаты налоговых сборов, проверок, - напомнил он. - Кроме того, важной была мера, стимулирующая бизнес безвозмездно жертвовать имущество, средства для некоммерческого сектора. И важно, что некоторые из этих мероприятий остались сейчас».

По мнению Андрея Царева, важно стимулировать развитие НКО в плане повышения активности их участия в различных услугах. «Статус общественно-полезных услуг утвержден законодательно, но пока нет механизмов финансирования этих услуг, которые предоставляются различными НКО. Мы надеемся, что в следующем году этот дефицит будет восполнен, что усилит роль НКО в предоставлении тех услуг, которые недополучают наши граждане», - добавил он.