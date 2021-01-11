Общество

Более 9,5 тысяч псковских семей получили сертификаты по программе «Подарок новорожденному»

Более 9,5 тысяч сертификатов выдали в Псковской области с начала реализации программы «Подарок новорожденному». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Такую дополнительную меру поддержки материнства и детства ввели по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Акция реализуется в области с 2019 года. С 2020 года она стала региональной программой.

Около 2,9 тысячи семей региона получили сертификаты через органы социальной защиты населения. В учреждениях родовспоможения подарки вручили 6,6 тысячи семей.

Подарочные наборы получают все семьи, в которых дети родились с 1 января 2019 года. Их вручают родителям новорожденных и включают сертификат номиналом 5 тысяч рублей от Фонда развития Псковской области, поздравительную открытку и памятную медаль «Рожденному на земле Псковской». На медали предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения малыша (делается бесплатно).

Оператором программы «Подарок новорожденному» выступает благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

В настоящее время в реализации регионального проекта принимают участие 9 магазинов-партнеров (в Пскове - «Планета детства», «Cool Kids», «КарапузиК», «Скобаренок», «Гномик Плюс», «Coccodrillo», «Гномик»; в Великих Луках - «Гном» и «Рики Тики Бум»).

Информацию о магазинах-партнерах акции можно узнать на сайтах областных комитетов по здравоохранению и социальной защите в разделе «Акция "Подарок новорожденному"», на сайте благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в разделе «Проекты фонда».