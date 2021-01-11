Общество

Освещение в псковском Ботаническом саду восстановят в 2021 году

Наружное освещение от колеса обозрения до Зеленого театра в Ботаническом саду в Пскове восстановят в первом квартале 2021 года. Об этом говорится в ответе главы администрации города Александра Братчикова, опубликованном на сайте губернатора 11 января.

«В Летнем саду, на участке дороги от колеса обозрения и до Зеленого театра и чуть дальше, не горят фонари. Опасно ходить», - написала псковичка.

«По вопросу восстановления работоспособности наружного освещения по Ботаническому саду от колеса обозрения до Зеленого театра дополнительно сообщаю, что в связи с большим объемом работ Псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" работы по восстановлению наружного освещения по вышеуказанному адресу будут выполнены в первом квартале 2021 года», - ответил сити-менеджер.

Напомним, эти работы в Ботаническом саду планировалось выполнить до 30 декабря 2020 года.