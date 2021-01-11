Общество

Музей «Родное прошлое» появится в великолукском центре специального образования

Центр специального образования №3 (Великие Луки) и Псковское областное отделение Российского детского фонда начали совместную реализацию социального проекта «Музей "Родное прошлое"». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе детского фонда, осенью 2020 года проект получил грантовую поддержку администрации региона в размере 249 тысяч 841 рубль.

Цель проекта – создание музея на базе учреждения в качестве открытого долгосрочного образовательного пространства. В рамках проекта запланировано оборудование помещения и наполнение музея экспонатами, проведение мастер-классов для воспитанников учреждения и приглашенных гостей, участие в квестах, поездки на экскурсии в музеи региона.

Уже сейчас в учреждении ведутся работы по ремонту помещения, предназначенного для музея: шпаклевка и покраска стен, ремонт окон, оборудование света, выравнивание пола. Параллельно на средства гранта закуплены стеллажи для расстановки будущих экспонатов.

«Еще с 2016 года в учреждении живет идея организации исторического музея, - отметили в пресс-службе. - С того момента учителя вместе с учениками собирали и продолжают собирать экспонаты: старинную бытовую технику, предметы быта, элементы декора. В учреждении на постоянной основе действовала выставка из собранных экспонатов. Она располагалась в кабинете истории, где было недостаточно места для демонстрации всех собранных экспонатов. В учреждении было пригодное для организации музея помещение, но оно требовало капитального ремонта и оснащения мебелью. Проект позволил отремонтировать и оборудовать это помещение».

Помимо ремонта, в рамках проекта организуют факультатив для учеников Центра специального образования №3 по основам создания школьного музея, исследовательской и реставрационной работе. В работу вовлекаются не только дети, а еще их родители и ученики других образовательных учреждений.

«Детский фонд и коллектив педагогов и учеников ЦСО №3 благодарит администрацию Псковской области за высокую оценку социального проекта и помощь в его реализации!» - добавили в пресс-службе.