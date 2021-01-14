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Общество

Нуждающиеся семьи в Псковской области получат более 2000 пар обуви

14.01.2021 10:31|ПсковКомментариев: 3

Около 2 300 пар новой резиновой обуви для подопечных Псковского областного отделения Российского детского фонда передал руководитель региональной общественной партии «Единая Россия», директор обувной фабрики Nordman, депутат областного Собрания Юрий Сорокин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе детского фонда, часть сапог уже передали в нуждающиеся семьи из районов Псковской области, а также в детские интернатные учреждения.

В новых сапогах уже ходят дети из нуждающихся семей Локнянского, Пыталовского, Псковского, Красногородского, Палкинского, Куньинского и Плюсского районов, а также Пскова.

«Дети очень рады обновкам: в утепленных сапогах не холодно гулять даже зимой, а в обычных резиновых – будет весело гулять по лужам с наступлением весны. В отдаленных деревнях и селах такая помощь актуальна, ведь многие семьи содержат огород, держат подсобное хозяйство. Дети помогают родителям справляться с домашними делами, а в новых сапогах делать дела в разы комфортнее и безопаснее», - отметили в детском фонде.

Также часть обуви передали в детские интернатные учреждения: Пыталовскую коррекционную школу-интернат и Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района. В новой обуви воспитанники учреждений смогут гулять, посещать уроки труда и дополнительные кружки по сельскохозяйственному труду.

Помимо этого, детский фонд планирует организовать дополнительную выдачу новой обуви нуждающимся семьям с детьми в Пскове.

«Детский фонд от лица всех подопечных сердечно благодарит обувную фабрику Nordman и лично Юрия Сорокина за регулярную помощь нуждающимся детям Псковской области!» - добавили в пресс-службе.

Теги: #Детский фонд #благотворительность #Nordman #помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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