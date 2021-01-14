Общество

Горводоканал помог в заливке катка на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

Горводоканал принял участие в заливке катка возле дома №30 на улице Кузбасской Дивизии в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

«Пусть с опозданием, но зима вступила в свои права, - отметили в пресс-службе. - Мы все вспоминаем снежные забавы и зимние виды спорта».

Горводоканал напоминает гражданам и организациям, что самостоятельное подключение к источникам водоснабжения для заливки катков, которыми чаще всего являются пожарные гидранты, незаконно. «Это может повлечь угрозу пожарной безопасности города, а ответственные лица, осуществившие самовольное подключение, будут привлекаться к административной ответственности», - пояснили на предприятии.

Для определения точки подключения и помощи в организации зимних площадок для катания необходимо направлять заявку в адрес Горводоканала.