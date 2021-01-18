Общество

После реконструкции количество торговых мест на «дачном» рынке «Нивы» сохранится

После реконструкции количество торговых мест на «дачном» рынке «Нивы» сохранится. Об этом сообщили в администрации города Пскова в ответ на обращение горожан, обеспокоенных демонтажем павильона на территории торговой ярмарки «Рынок "Нива"».

«До недавнего времени там были расположены торговые места для реализации продукции, выращенной на приусадебных и дачных участках, которые предоставлялись бесплатно. На сегодняшний день собственником торговой ярмарки принято решение о реконструкции так называемого дачного рынка. По сведениям, предоставленным собственником в администрацию Пскова, к началу дачного сезона реконструкция будет закончена, количество торговых мест сохранится», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.