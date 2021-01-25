Общество

Умер псковский кузнец Андрей Мосин

24 января ушел из жизни мастер современного декоративно-прикладного искусства Псковской области, один из лучших кузнецов Псковского района, работавший в Нееловском культурно-досуговом центре Андрей Мосин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в КДЦ, Андрей Мосин родился 9 мая 1963 года. В 1993 году пришел работать в Псковский район и своими руками создал настоящую кузницу.

«Его по праву можно назвать Мастером с большой буквы. Именно в его мастерской подготовлено не одно поколение кузнецов, которые продолжают развивать кузнечное ремесло. Андрей Николаевич был известен и далеко за пределами района, множество работ, созданных его руками, украшают не только квартиры и дачи, но и сам город», - сообщили в КДЦ.

Он отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и амбициозным человеком, любящим все прекрасное – музыку, литературу, художественное творчество в любом проявлении. Являлся замечательным, интересным и умным собеседником, отметили коллеги.

«Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима. Скорбя о потере коллеги, выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память об Андрее Николаевиче навсегда останется в наших сердцах», - сказали в учреждении.

Прощание с Андреем Мосиным состоится 26 января в 10.30 в Морском храме святителя Климента Римского (Псков, ул. Красноармейская, 16, на берегу реки Великой, рядом с Псковской областной больницей).