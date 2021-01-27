Общество

Более 150 юных псковичей получили подарки в рамках акции «Стань Дедом Морозом»

155 детей из нуждающихся семей и социальных приютов Псковской области получили именные подарки в рамках благотворительной акции «Стань Дедом Морозом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда

Акция «Стань Дедом Морозом» стала уже традиционной, она проводится Детским фондом с 2015 года. «С конца ноября в детский фонд приходили открытки от детей, в которых они просят у Дедушки Мороза самые желанные подарки. Желания были разнообразные: от простого сладкого подарка до современных гаджетов», - отметили в пресс-службе.

Жители города, представители бизнеса и трудовые коллективы помогли исполнить мечты подопечных Новоржевского, Новосокольнического, Порховского, Себежского центров социальной реабилитации несовершеннолетних, учеников Островской коррекционной школы, воспитанников детского садика «Колосок» (Красногородский район) и детей из нуждающихся семей Невельского, Локнянского районов и Пскова.

«Большое спасибо всем Дедушкам Морозам и Снегурочкам за исполненные детские мечты! Девочки и мальчики были счастливы найти под елочкой именно те подарки, которые просили в своих открытках», - добавили в пресс-службе фонда.