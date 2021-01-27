Общество

Псковские педагоги допобразования получили медали

Церемония награждения педагогов Пскова медалью «100 лет дополнительному образованию детей» состоялась сегодня, 27 января, в большом зале Псковского облсовпрофа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, с приветственным словом выступили начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко и председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева.

За многолетний педагогический труд медалью «100 лет дополнительному образованию» были награждены: Анатолий Мультах, Лариса Андреева, Марина Демидова, Ирина Коноплева, Евгения Листкова, Ольга Пинигина, Наталья Сурикова.