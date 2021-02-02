Общество

Более 700 нарушений земельного законодательства выявлено в Псковской области за год

Управлением Росреестра по Псковской области подведены итоги осуществления деятельности по государственному земельному надзору за 2020 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в прошлом году инспекторами проведено 1162 проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации (из них плановых – 426, внеплановых – 736), осуществлено 316 административных обследований объектов земельных отношений (обследовано – 329 земельных участков), по результатам которых объявлено 18 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

В результате проведенных мероприятий выявлено 731 нарушение требований земельного законодательства, выдано 592 предписания об устранении выявленных нарушений, возбуждено 352 дела об административных правонарушениях, привлечено к административной ответственности 286 лиц.

Наиболее частыми нарушениями в 2020 году были: