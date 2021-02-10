Общество

Социальную рекламу в интернете предлагают сделать обязательной

В России хотят сделать обязательной социальную рекламу в интернете. Соответствующий законопроект члены комитета Госдумы по информполитике планируют внести на рассмотрение нижней палаты сегодня, 10 февраля, пишет газета «Известия».

Фото: pixabay.com

Документ предполагает поправки в закон «О рекламе». Он вводит обязательную квоту в 5% на размещение социальной рекламы в интернете. Ожидается, что это коснется площадок, распространяющих рекламу, которые посещают более 100 тыс. российских пользователей в сутки.

Роскомнадзор поддерживает законопроект, заявили в ведомстве. В Совфеде и ФАС инициативу тоже одобрили.

Законопроект предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок. Для этого нужен единый оператор, который будет отбирать рекламные продукты на конкурсной основе и отслеживать выполнение квоты в 5% в общем объеме рекламы в интернете.

По данным нескольких источников издания, оператором может стать «Институт развития интернета». В сентябре 2020 года ИРИ уже подписал меморандум о социальной рекламе с Mail.ru Group, Rambler Group и «Яндексом». По нему компании предоставили институту полномочия по размещению соцрекламы на своих ресурсах.