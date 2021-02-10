Общество

Два социально значимых объекта отремонтируют в Тямше в партнерстве с бизнесом

Два социально-значимых объекта, расположенных в деревне Тямша (Псковский район) - дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт - планируется отремонтировать в этом году в рамках социального партнерства муниципалитета с псковским заводом «Титан-Полимер».

На минувшей неделе состоялась рабочая встреча главы Псковского района Натальи Федоровой с руководителями Центра культуры, Псковской межрайонной больницы и представителями завода «Титан-Полимер» и подрядчика, на которой обсуждались виды и объемы запланированных работ на этих объектах, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной администрации.

В Тямшанском ДК отремонтируют санузлы, входную группу, фойе, оборудуют гардероб для посетителей, частично заменят окна и выполнят еще ряд работ. «Полностью отремонтировать ДК в этом году не удастся, однако то, что должно быть сделано, заметно улучшит условия работы его сотрудникам и создаст необходимый уют и комфорт для посетителей», - пояснили в муниципалитете.

Работы по реконструкции и ремонту в Тямшанском фельдшерско-акушерском пункте также нацелены на комфорт и удобство – и тех, кто там работает, и тех, кто приходит в медицинское учреждение. Планируется расширить общую площадь ФАПа за счет кабинетов, которые сейчас занимает управляющая компания, организовать отдельные входы для взрослого и детского отделений, провести косметический ремонт и довести до статуса амбулатории данное учреждение, которое должно обслуживать население Тямши - достаточно большого населенного пункта.