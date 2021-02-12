Общество

У цыпленка в Псковской области нашли возбудителя опасной болезни

Специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики Псковской областной ветлаборатории при исследовании материала от цыпленка выявили ДНК возбудителей микоплазмоза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

«Респираторный микоплазмоз (болезнь воздухоносного мешка) – инфекционное заболевание кур и индеек, характеризующееся поражением воздухоносных мешков и хроническим течением, - рассказали в ветлаборатории. - Впервые эта болезнь под названием "Coriza" описана в 1936 году».

Отмечается, что потери от болезни значительны и определяются гибелью птиц и эмбрионов, задержкой развития и роста цыплят, высоким процентом вынужденного убоя, а также снижением приростов массы тела и яйценоскости. Симптомами микоплазмоза являются трахеальные хрипы и ринит.

«Опасен ли микоплазмоз кур для человека? Нет, не опасен. Однако мясо кур необходимо обязательно подвергать хорошей проварке. Субпродукты и пораженные органы подвергают сжиганию», - добавили в ветлаборатории.