Общество

Более 20 нуждающихся семей получили помощь и подарки в псковском Детском фонде

Дети из более чем 20 нуждающихся семей получили вещевую помощь и сладости в Детском фонде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили областном отделении Детского фонда.

Выдача вещевой помощи и сладостей семьям с детьми до 3-х лет прошла в офисе Псковского областного отделения Российского Детского фонда 15 февраля.

Кроме того, все дети получили сладости, которые жители города приносили в офис фонда после Нового года. Приятным бонусом для участников акции стало печенье от Фонда продовольствия «Русь». Детский фонд благодарит Фонд продовольствия «Русь» за предоставленное печенье, а отзывчивых волонтеров за помощь в подготовке и проведении акции.

Как отмечает Детский фонд, вещевую помощь получили не только дети, но и их родители. Мамы, которые приносили на акцию ненужные детские вещи, поучаствовали в обмене вещей «Меняй-помогай». Взамен детским вещам они смогли порадовать и себя, обновив свой гардероб.

«Девочки, спасибо большое за отличные вещи для младшего и одежду для меня. Давно не брала для себя ничего нового, а сегодня смогла подобрать красивые вещи. От вас всегда уходишь с радостью!» - поблагодарила сотрудников и волонтеров Детского фонда одна из мам.

Еще одним мероприятием дня стал семинар с психологом Региной Домашкиной на тему «Кризис 3-х лет». Мамы смогли пообщаться с психологом, задали ей интересующие вопросы.

Мероприятия прошли в рамках проекта «Щедрый склад» с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.