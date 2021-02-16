Общество

Стало известно, кто чаще всего раздает премии к 23 февраля и 8 Марта

Самые щедрые на премии к мужскому и женскому праздникам работодатели — в IT, на подарки — в производстве, строительстве и логистике, показал опрос сервиса SuperJob.

Премий к 23 февраля и 8 Марта будет чуть больше, чем в прошлом году (к 23 февраля - 14% сегодня и 10% в прошлом году, к 8 Марта - 15 и 12% соответственно), подарков чуть меньше (к 23 февраля - 41% сейчас и 43% в 2020-м, к 8 Марта - 45 и 49%). Подарки чаще всего готовятся для сотрудников, партнеров и клиентов компании.

Малый бизнес чаще раздает премии (18% к 23 февраля и 21% к 8 Марта), а компании с численностью от 100 до 1000 человек чаще готовят подарки (46 и 49% к мужскому и женскому дням соответственно).

На премии особенно щедры компании сферы IT и телекоммуникаций: каждый четвертый работодатель поощрит мужчин и женщин к праздникам. А в сферах производства, строительства и логистики персонал чаще радуют подарками: к 23 февраля презенты готовит каждая вторая транспортная компания, 47% промышленных и 45% строительных организаций, к 8 Марта - 50, 51 и 56% соответственно.

Премии к 23 февраля чуть чаще выписывают компании Новосибирска, к 8 Марта - Екатеринбурга и Нижнего Новгорода (по 15%). Подарков к мужскому дню будет чуть больше в Казани (45%), а к 8 Марта - в Москве (46%).