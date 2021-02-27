Общество

Итоги проекта детского фонда «Щедрый склад» подвели в Пскове

Презентация итогов проекта областного отделения Российского детского фонда «Щедрый склад» состоялась 26 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе детского фонда.

В режиме видеоконференцсвязи заместитель председателя Юлия Колесова вместе с представителем комитета по социальной защите Псковской области обсудили итоги проекта и перспективы дальнейшего сотрудничества с районными центрами социального обслуживания. Лучшие ЦСО наградили памятными дипломами за активное участие в проекте

Позже состоялась встреча с активными участниками проекта: были приглашены волонтеры, автоволонтеры, партнеры проекта. На мероприятии озвучили успехи реализации проекта, его участники поделились своими впечатлениями. Участников проекта также наградили памятными дипломами.

Помимо этого, в этот день чествовали лучших волонтеров 2020 года, которые активно участвовали в деятельности Детского фонда и продолжали работать на благо нуждающихся детей Псковской области. Среди них Татьяна и Анастасия Бодровы, Марина Буканова, Екатерина Голубева, Дина Дымова, Надежда Ефимова, Нина Корнаева, Раиса Кудинова, Тимур Лутошкин и Эдуард Торопов. «Это люди, оказывающие помощь в организации и проведении акций, регулярно помогающие привлекать, разбирать и подбирать помощь для детей из нуждающихся семей, грузить и доставлять вещевую и продуктовую помощь в районы области», - отметили в пресс-службе.

Завершилось мероприятие общим чаепитием с пирогом, который приготовили и подарили волонтеры в честь дня рождения Псковского детского фонда

Детский фонд благодарит всех, кто принимал активное участие в организации и проведении мероприятий и акаций проекта «Щедрый склад».

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов и был реализован с марта 2020 по конец февраля 2021 года.