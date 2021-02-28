Общество

Россияне и бизнес будут платить за обучение цифровым навыкам

Граждане и бизнес будут нести расходы по переобучению цифровым навыкам кадров. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники, которые знакомы с новым федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Ранее программа «Цифровой сертификат» полностью оплачивалась из государственного бюджета. В 2021 году программа будет софинансироваться. В Минцифры подтвердили софинансирование по проекту.

В текущем году планируется переобучить 70 тыс. человек. Однако эксперты считают, что россияне не будут платить за свое переобучение, а у бизнеса есть собственные обучающие программы.

Согласно последней редакции проекта «Кадры для цифровой экономики», в этом году на программу выделят 3,3 млрд рублей. Предполагается, что программу будут финансировать 50 на 50, где половину оплатит государство, а вторую — сам слушатель, уточнили собеседники издания. Возможен вариант, когда 50% стоимости вернут слушателю после прохождения программы профессионального дополнительного образования.

В пресс-службе Минцифры подтвердили, что частичная оплата обучения возможна за счет самого учащегося или его работодателя. Как объяснили в ведомстве, софинансирование дает гарантию, что слушатель применит полученные знания на практике.

Программы профессионального дополнительного образования в цифровой экономике позволяют повысить квалификацию работников в более чем 20 востребованных направлениях. Прошедшие обучение смогут стать аналитиками данных, веб-дизайнерами, программистами, digital-маркетологами и так далее.

Программами переподготовки кадров будут заниматься «Университет 20.35», РАНХиГС и университет Иннополис.