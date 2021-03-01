Общество

О новой практике «мягких родов» расскажут псковичкам

Круглый стол «‎Счастливая мама – здоровый ребенок» пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке 3 марта по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой и при поддержке регионального комитета по здравоохранению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

В ходе круглого стола планируется обсудить вопросы о реализации государственной демографической политики в Псковской области, о качестве услуг, оказываемых псковским перинатальным центром, о мягком подходе к родам и возможности его реализации в Псковском перинатальном центре.

В мероприятии примут участие уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, представители регионального комитета по здравоохранению, руководства псковского перинатального центра, а также представители общественности: доула (помощница при беременности и в родах), консультант по грудному вскармливанию и будущая мама.

Дискуссию построят на результатах социологического опроса, в котором приняли участие более 200 женщин, получивших услуги в новом перинатальном центре с момента его открытия, а также на опыте роддомов Москвы, Новгорода, Краснодара, Наро-Фоминска, Красногородска, Санкт-Петербурга и других городов, где уже внедрены практики «мягких родов» как в качестве дополнительного сервиса, так и по обязательному медицинскому страхованию.