Общество

Tele2 предложила псковичам еще «Больше»

Tele2 добавила локальные предложения в программу лояльности «Больше». Клиенты оператора в Пскове могут получить кофе в подарок при любой покупке в сети кондитерских и бистро «Миша» и скидку 20% на билеты в Псковский академический театр драмы.

Tele2 продолжает работать по другим правилам, предлагая своим абонентам дополнительные преимущества в различных сферах жизни. Этой весной в популярной сети кондитерских и бистро «Миша» псковичи получат в подарок при любой покупке на выбор американо, капучино или эспрессо. Акция действует до 30 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Tele2.

Кроме того, участники программы лояльности могут приятно провести вечер в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина, приобретая билеты на любой спектакль или творческий проект со скидкой 20%. Для этого достаточно активировать бонус, получить SMS с промокодом и показать его кассиру при покупке билета. Акция действует до 31 марта.

Помимо подарков и скидок в программе «Больше» клиентам также доступны предложения партнеров, позволяющие получить кешбэк на счет своего мобильного телефона. Средства можно использовать на оплату услуг связи. В 2020 году у абонентов появилась удобная возможность получить кешбэк по чекам уже после покупки ряда товаров. Акция доступна в мобильном приложении. Чтобы воспользоваться ею, необходимо в «Мой Tele2» нажать кнопку «Получить кешбэк», перейти на страницу товаров, участвующих в предложении, приобрести один из них, затем отсканировать QR-код на чеке в течение 48 часов с момента покупки.

Программа лояльности «Больше» действует с 2017 года. Она рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные акции от партнеров. Абонентам доступны предложения от популярных онлайн-кинотеатров, магазинов, ресторанов, а также образовательных сервисов.