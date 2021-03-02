Общество

«Деревня Соловьи» выпустила к 8 марта продукцию в праздничном дизайне

К Международному женскому дню торговая сеть «Деревня Соловьи» выпустила спецпартию продукции в праздничном дизайне.

Приобрести красивую, а главное - вкусную колбасу «Молочная» (500 г) можно в любом фирменном магазине данной сети. Добавим, что на стоимость и качество новый дизайн никак не повлиял.

Адреса магазинов сети в Псковской области:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1Б

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Я. Фабрициуса, д. 29

ул. Ижорского батальона, д. 5

ул.Я. Райниса, 53б

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неелово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Печоры, Юрьевская ул., 18

Добро пожаловать в фирменные магазины «Деревня Соловьи»!