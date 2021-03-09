Общество

Полистовский заповедник объявил акцию «Бумажный бум – 2021»

Полистовский заповедник при поддержке управления образования Локнянского района и Бежаницкого молодежного центра «Юность» объявил о старте природоохранной акции «Бумажный бум – 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

С 26 по 29 апреля приглашают жителей Локнянского района и с 26 по 30 апреля – жителей Бежаницкого района принять участие в старой, доброй традиции по сбору макулатуры.

Каждый день из офисов и домов по всей нашей необъятной стране выбрасывается огромное количество бумаги. При правильном обращении и некоторых усилиях со стороны каждого из нас эта бумага может использоваться многократно, спасая тысячи деревьев. Ведь переработка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 000 литров воды и 1000 кВт электроэнергии, предотвращает выброс 1700 кг углекислого газа.

Цель акции – возродить традиции сбора макулатуры и сформировать активную гражданскую позицию жителей в защиту и сохранение лесов Псковской области.

Подробности в положении.