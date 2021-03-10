Общество

Псковоблсовпроф выражает соболезнования в связи со смертью активиста Елены Егоровой

Председатель Первичной профсоюзной организации Псковского социально-реабилитационного предприятия Всероссийского общества глухих Елена Егорова скончалась 9 марта после продолжительной болезни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковоблсовпрофе.

«Елена Егорова была одним из знаковых активистов псковского профсоюза работников жизнеобеспечения. Находясь на должности председателя реабилитационного предприятия, особой организации, в которой трудятся люди с ограниченными возможностями, она заботилась не только о соблюдении трудовых прав. Елена Геннадьевна заботилась и о бытовых проблемах членов профсоюзной организации, об их социальных трудностях», - отметили в областном совете профсоюзов.

«Невозможно переоценить вклад Елены Егоровой в деятельность и развитие профсоюзной организации и предприятия. Активная позиция, целеустремленность, искренняя забота о тех, с кем она ежедневно взаимодействовала - такой ее запомнят все, кто был с ней знаком. Выражаем искренние соболезнования родным и близким от всего профсоюзного движения Псковской области и от профсоюза работников жизнеобеспечения», - выразил соболезнования председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.