Общество

К участию в конкурс-премии уличной культуры приглашают псковичей

Псковичей приглашают принять участие в первой в мире конкурс-премии уличной культуры «Кардо – 2021», объединяющей 13 самых популярных уличных направления: BMX, media, scoot, society, Hip-hop, parkour, tricking, business, breaking, workout, street-art, freerunning, skateboarding. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В этом году пройдет 4 сезон – заочный конкурс для номинантов премии и финальные мероприятия для всех желающих: форум, фестиваль, соревнования, концерты и церемония награждения победителей.

В конкурсе принимают участие 35 стран мира. В каждой номинации будет выбран топ-24 для создания контента. Финал пройдет с 19 по 23 мая в Пятигорске.

«Жюри онлайн- и офлайн-этапов – одни и те же люди. Все они – легенды уличной культуры из 15 стран мира», - отметили организаторы.

Победители получат денежные призы, статус, помощь наставника, призы от партнеров, контракт с брендами и возможность вдохновить других и продвинуть свое дело.

Регистрация на онлайн-отбор доступна на сайте до 15 марта.



Куратор премии в Псковской области - Виталий Дидыч, телефон: 8(911) 881-65-77. Представителей каждого из 13 уличных направлений ждут на общей встрече. Адрес электронной почты: workout.pskov@gmail.com.