Общество

Выплаты на детей будут начисляться по новым правилам

Правительству Российской Федерации в ближайшее время предстоит утвердить правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно для малообеспеченных семей. Если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере - 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно, сообщает Минтруд.



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В соответствии с указом президента России с 2021 года размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

При разработке правил 2021 года будут учтены обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд России в прошлом году и в первые месяцы 2021 года.

«Задача правил - обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотрев комплексную оценку нуждаемости, включающую оценку доходов и имущественной обеспеченности граждан, сохранив простой способ получения выплаты: по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащиты)», - подчеркнули в профильном министерстве.

Предполагается, что 50% регионального прожиточного минимума принимается за базовый размер выплаты. Если среднедушевой доход семьи, получающей эту выплату, не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то сумму увеличат до 75% регионального прожиточного минимума, а при необходимости и до 100%.