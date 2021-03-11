Общество

Совещание по вопросам частной охраны прошло в Пскове

Совещание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности состоялось в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В мероприятии приняли участие руководители частных охранных организаций, представители региональных УМВД, УФАС, УФНС и трудовой инспекции.

В ходе мероприятия обсуждались результаты работы ведомства по контролю частной охраны в 2020 году и первом квартале 2021-го. Сегодня на территории Псковской области действует 71 частная охранная организация. Под охраной находится более 4000 объектов. За прошедший год частные охранники задержали 236 граждан, из которых 38 – за совершение преступлений, 198 – за административные правонарушения.

В своем выступлении начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов отметил важность совместной работы по охране общественного порядка и профилактике правонарушений. Он вручил отличившимся представителям ЧОО благодарственные письма, а также поздравил присутствующих с 29-й годовщиной принятия закона «О частной детективной и охранной деятельности».