Общество

Австрийские благотворители за год направили в Псковскую область около 20 000 евро

Австрийские благотворители за год направили в Псковскую область около 20 000 евро на реализацию образовательных проектов. Региональное отделение Российского детского фонда уже более 10 лет сотрудничает с ассоциацией «Маленькие сердца» в рамках программы индивидуального спонсорства, направленной на поддержку детей из интернатных учреждений области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

Проект по индивидуальному спонсорству предполагает личную поддержку отдельных воспитанников интернатных учреждений: благотворители ведут переписку с детьми, присылают детям подарки на праздники, передают новую одежду и обувь. В ответ на это ребята пишут письма своим помощникам, рассказывают о своих делах, успехах и достижениях в учебе.

«Это позволяет освоить и отточить важные социально-коммуникационные навыки детей: благодарить, налаживать контакты с окружающими развивать эмпатию, социализироваться в обществе», - подчеркнули в детском фонде.

С другой стороны, учреждения, воспитанники которых участвуют в проекте по индивидуальному спонсорству, получают возможность аккумулировать средства для реализации важных образовательных и социальных проектов в пользу своих воспитанников. Эта возможность появляется за счет благотворительных пожертвований, выделяемых спонсором каждого участника проекта. Чем больше детей от учреждения участвует в проекте, тем больше средств удастся привлечь на проекты учреждения. Так, одна из школ-участниц индивидуального спонсорства в текущем году получила более чем 8 000 евро на реализацию своих проектов.

Благодаря индивидуальному спонсорству на реализацию образовательных проектов в школах-интернатах за прошлый год собрали 19 600 евро. На эти средства закупили новую мебель, компьютерное оборудование, отделочные материалы, медикаменты для воспитанников интернатных учреждений в Красногородске, Опочке, Пушкинских горах, Пыталове, Воронцове и Порхове.

«Детский фонд и "Маленькие сердца" от имени детей из интернатных учреждений искренне благодарят спонсоров австрийской благотворительной ассоциации "Маленькие сердца" за их заботу, участие в судьбе детей и шанс на их успешное будущее!» - заключили в организации.