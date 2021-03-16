Общество

В Псковской области не зафиксировано случаев британского штамма коронавируса

Несмотря на близость границы с ЕС, случаев британского штамма коронавируса в Псковской области к настоящему времени не зафиксировано. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил главный санитарный врач Псковской области - руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«Британский штамм легко передается через границу. По имеющейся информации, большая часть случаев коронавируса, зафиксированных в соседних прибалтийских странах, вызваны британским штаммом», - заметил он и добавил, что в эпидемиологическом плане британский штамм считается более контагиозным: один заболевший может перезаражать больше народа.

Симптомы британского штамма коронавируса несколько отличаются от обычного, например, случаи потери обоняния и вкуса встречаются намного реже. «Диагностировать британский штамм коронавируса можно только при проведении лабораторных исследований, но не на уровне Пскова, а на базе клинических институтов. Ближайший к Пскову — институт Пастера в Санкт-Петербурге, и мы туда регулярно направляем материалы. Пока положительных случаев не отмечено», - рассказал Александр Нестерук.

Если британский штамм появится в псковском регионе, то, скорее всего, в Пскове, как самой населенной точке региона, или в приграничном Печорском районе, где многие жители имеют двойное гражданство и регулярно ездят за границу.

«В случае завоза британского штамма эпидситуация в регионе будет ухудшаться, а она у нас и так не очень благополучная. Если брать в относительных цифрах, мы уже давно занимаем 10 место по стране, а по ежедневной заболеваемости часто попадаем в пятерку и тройку. Среди регионов СЗФО мы возглавляем рейтинг заболеваемости. Так что, хвастаться пока нечем. Мы снижаемся, но уровень заболеваемости все еще достаточно высокий», - констатировал Александр Нестерук.