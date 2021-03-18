Общество

Благотворительная акция по сбору макулатуры пройдет в Пскове 16-17 апреля

Благотворительная акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру - накорми бездомных животных» пройдет в Пскове 16-17 апреля. Об этом сообщил эксперт в области экологии, координатор проекта «Генеральная уборка», член экспертного совета Российского экологического движения (РЭД) Сергей Елизаров на совещании по председательством главы городской администрации Александра Братчикова 18 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Все собранные в рамках акции денежные средства направят на приобретение корма для питомцев псковских зооприютов «Шанс» и «Лесопилка». «Если будет возможность, принимайте участие», - обратился Сергей Елизаров к присутствующим на совещании представителям управляющих компаний и предприятий города.

Площадки по сбору макулатуры будут работать с 11.00 до 15.00 по адресам:

- гипермаркет «Империал» (улица Коммунальная, 41);

- гипермаркеты «Лента» (Рижский проспект, 96-б; улица Труда, 54).