Общество

Как получать больше: гид по программам лояльности

Бренды предлагают все больше бонусов за вашу лояльность – гарантию того, что вы не уйдете к конкурентам, будете рекомендовать любимые услуги и получать больше положительных эмоций от привычных покупок. Программы лояльности предлагают не только экономить, но и получать бонусы и скидки у партнеров. Предлагаем вам не упускать дополнительные возможности и разобраться в самых популярных предложениях.

Путешествия

Отпуск всей семьей, поездка на горнолыжный курорт, командировка в столицу? Не упускайте возможность накопить мили или бонусы в программах лояльности авиакомпаний и даже РЖД. Они позволяют при каждом купленном билете на самолет или поезд накапливать мили, которыми можно частично или полностью оплатить следующую покупку билета и получить определенный статус в программе, который дает дополнительные возможности: провести еще одно место багажа или воспользоваться преимуществами бизнес-обслуживания. Действительно грех не пользоваться, когда нужно всего лишь зарегистрироваться при покупке билета в приложении или оформить пластиковую карту банка-партнера авиакомпании и копить дополнительные бонусы при регулярных покупках.

Финансы

Кстати о банках – в бизнесе большая конкуренция, теперь банки предлагают не только взять кредит с выгодной ставкой, но и преимущества в виде увеличенных кешбэков на определенные виды товаров и услуг, оплаченных с карты вашего банка, например, при регулярной заправке топливом автомобиля или при расчетах в кафе, либо покупке билетов и брони отелей. Вы получаете бонусы, которые становятся реальными рублями в магазинах, ресторанах и кафе. Теперь выбирать банковскую карту без таких возможностей бессмысленно, но обязательно изучите вопрос подробнее.

Мобильная связь

Мобильной связью пользуется практически каждый и ежедневно, но не все знают, что за это можно получать больше. Например, в программе лояльности Tele2, которая так и называется – «Больше», клиенты могут найти скидки, подарки и кешбэки от компаний-партнеров, просто являясь абонентами. Клиенты оператора в Пскове могут получить эспрессо, американо или капучино на выбор в подарок при любой покупке в кондитерских и бистро «Миша». Этим бонусом можно пользоваться каждый день до 2 мая. Также доступна скидка 20% на билеты в Псковский академический театр драмы, которая распространяется на покупку билетов для всей компании до конца года.

Разумное потребление

Еще можно быть постоянным гостем кофейни рядом с домом и получать каждый 5 кофе в подарок, завести карту или мобильное приложение продуктового магазина, чтобы получать бонусные баллы и постоянную скидку. Быть осознанным покупателем и получать больше за те же деньги в наше время никак не говорит о скупости или несостоятельности человека, а скорее наоборот, о его разумном

Подготовлено пресс-службой компании Теле2