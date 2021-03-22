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Активная фаза учений с участием псковских десантников началась под Могилевом

Активная фаза совместного учения Сил специальных операций Республики Беларусь и ВДВ России открылась на полигоне под Могилевом. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Плановое белорусско-российское тактическое учение проходит в период с 15 по 27 марта.

В торжественной церемонии открытия учения, которое проходило под руководством командира Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии полковника Алексея Елфимова, приняли участие командование и военнослужащие подразделений двух стран. Состоялась церемония поднятия государственных флагов под гимны России и Республики Беларусь.

«В основе нашего взаимодействия ­ - общность исторических судеб, крепкая дружба и духовное родство наших народов. Наша дружба дает надежду на то, что независимость Беларуси и России будет всегда защищена» - отметил в своем приветственном слове руководитель учения гвардии полковник Алексей Елфимов.

В ответном приветственном слове заместитель командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск полковник Роман Самохин поздравил всех участников, отметив: «Поздравляю военнослужащих, принимающих участие в совместном батальонном-тактическом учении. Обмен опытом в рамках нашего совместного военного сотрудничества способствует развитию и совершенствованию методик действия войск».

После завершения торжественной церемонии открытия активной фазы, по команде руководителя учения личный состав убыл к местам проведения занятий.

После прибытия российских десантников на Белорусскую землю в рамках «слаживания сводного подразделения» были отработаны совместные действия в составе усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью, а также проведение тренировки по погрузке, подготовке и проведению практического десантирования.

От Российской Федерации в учении принимает участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск. От вооруженных сил Республики Беларусь задействованы более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.